Scoperto in sella a una bici rubata: denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Pisa e della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri 'Toscana', nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti nell’area della stazione, hanno denunciato un cittadino tunisino per ricettazione. Nello specifico i Carabinieri, nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, in viale Gramsci, hanno controllato l’uomo che era in possesso di una bicicletta, scoprendo che era stata rubata il giorno prima in centro ai danni di una persona che aveva sporto immediatamente denuncia proprio al Comando della Stazione di Pisa. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.