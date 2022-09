Sorpreso a cedere una dose di hashish: nei guai un operaio pisano

I carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella serata di venerdì 16 settembre, hanno denunciato tre persone. In particolare i militari del Nucleo Operativo, nel corso di una attività di contrasto in materia di stupefacenti nella frazione di San Giuliano Terme, hanno sorpreso un operaio di origini pisane di 46 anni, mentre era intento a cedere 3 grammi di hashish ad una donna; l’uomo è stato subito bloccato. La successiva perquisizione presso il luogo di dimora ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 3 grammi della stessa sostanza, alcuni spinelli già confezionati, una dose di marjuana, una di cocaina oltre a due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Stessa sorte, ma questa volta per porto di oggetto atto ad offendere e minacce aggravate, è toccata ad una donna di origini romene che, mostrando alla cinta il calcio di una pistola, poi risultata giocattolo, era entrata in un esercizio commerciale di piazza Vettovaglie tentando di farsi consegnare del cibo a titolo gratuito. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti immediatamente su richiesta pervenuta sull’utenza di emergenza 112, dopo aver disarmato la donna, hanno terminato le formalità di rito presso la caserma di via Guido da Pisa.

Nel comune di Vecchiano infine, i Carabinieri nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale hanno denunciato in stato libertà per resistenza a Pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un uomo di 45 anni che, fermato a bordo della sua autovettura, ha dapprima cercato di opporsi al controllo dei Carabinieri offrendo resistenza passiva e riuscendo ad ingerire repentinamente un involucro contenente probabilmente sostanza stupefacente, e poi si è rifiutato di effettuare i previsti accertamenti medici con prelievo ematico. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una piccola quantità di Hashish.