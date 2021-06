Sorpreso alla stazione nonostante l'espulsione dall'Italia: denunciato

Un treno da non perdere per raggiungere Firenze in tutta tranquillità, nonostante due provvedimenti pendenti: l'espulsione dal territorio italiano e il divieto di dimora in Toscana. Il protagonista è un uomo di 24 anni, tunisino, che nella prima mattinata di mercoledì 2 giugno è stato bloccato nella Stazione centrale di Pisa dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

Nel corso della procedura di identificazione sono emerse le due misure a carico dell'uomo, che è stato perciò denunciato e invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa per regolarizzare la sua posizione in Italia.