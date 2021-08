Si aggira ubriaco nella Stazione: denunciato per ubriachezza molesta

Parecchi bicchieri di troppo e delle attenzioni eccessivamente morbose per un cittadino colombiano di 35 anni residente a Savona, che nella giornata di giovedì 26 agosto è stato bloccato dagli agenti della Polizia Ferroviaria all'interno della Stazione centrale di Pisa. L'uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta: importunava alcuni viaggiatori intenti ad acquistare il biglietto. In appicazione alle disposizioni vigenti, il colombiano è stato allontanato dallo scalo ferroviario per 48 ore.