Consuma la birra senza pagare e da ubriaco si scaglia contro la Polizia: denunciato

Qualche birra di troppo e nessuna intenzione di pagare il locale nel quale aveva trascorso buona parte della tarda mattinata e del primo pomeriggio. Un uomo di origini marocchine, regolarmente residente a Firenze, domenica 13 giugno si è ubriacato consumando numerose birre ai tavoli de 'La Bottega del Parco' in piazza Vittorio Emanuele, sostenendo di non voler pagare e scagliandosi contro i poliziotti chiamati in soccorsi dai gestori del locale.

Dopo essere stato bloccato, l'uomo è stato condotto in Questura e denunciato per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre che insolvenza

fraudolenta per le birre non pagate. Dopo queste procedure gli agenti si sono assicurati che l'uomo riprendesse il treno per tornare alla propria abitazione.