Controlli in centro: denunciato un esercente per aver venduto alcolici ad un 13enne

Nella serata di ieri, 9 ottobre, e fino all'una, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli straordinari antiassembramento in centro storico, disposti con ordinanza del Questore. Durante le operazioni la Polizia ha identificato 26 persone e la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura è intervenuta in due specifiche occasioni.

Alle 19.50, dopo un controllo ad un esercizio commerciale della zona di Piazza delle Vettovaglie, ha sanzionato la gestrice, di origini stranieriere, perché aveva venduto due birre da asporto ad altrettanti giovani, violando così l’ordinanza sindacale (entrata in vigore lo scorso venerdì) che vieta la vendita da asporto di alcolici in centro storico nei fine settimana, dalle 17 in poi.

Alle ore 23.25 invece, sempre in zona Vettovaglie, i poliziotti hanno scovato due minorenni che avevano appena acquistato birre da un locale della zona. Il gestore, anch'egli straniero, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per vendita di alcolici a minore infraquattordicenne e sanzionato amministrativamente per vendita di alcolici a minore infradiciottenne: i due avevano infatti 13 e 17 anni. Entrambi sono stati accompagnati in Questura ed affidati ai rispettivi genitori, mentre gli alcolici sono stati sequestrati.