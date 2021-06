Si addormenta nel giardino di un'abitazione: denunciato per violazione di domicilio

Una figura all'interno del giardino della propria abitazione: le telecamere di sicurezza a circuito chiuso della casa ingrandiscono l'immagine e rivelano una persona intenta a dormire sull'erba. E' la scena che si è parata di fronte a una donna residente nel quartiere di Porta a Lucca, che nella prima mattina di giovedì 3 giugno attraverso il servizio streaming delle telecamere di sicurezza si è accorta della visita inaspettata.

Una pattuglia della Squadra volanti della Questura si è recata sul posto, identificando un cittadino gambiano 22enne, privo di documenti. Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, le generalità che aveva dichiarato sono state confermate dalle impronte digitali ed il giovane è risultato regolare su territorio nazionale in quanto titolare di permesso di soggiorno. Al termine degli adempimenti il gambiano, che non ha saputo giustificare il perché si fosse messo a dormire in un giardino privato, pur avendo una regolare residenza, è stato denunciato a piede libero per il reato di violazione di domicilio.