Controlli a Capodanno: quattro persone denunciate

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nel territorio di competenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e una persona per guida senza patente.





Nello specifico, i militari hanno denunciato una persona che, controllata nel centro cittadino, è risultata positiva al test con tasso alcolico di 1,84 g/l.Inoltre, sempre in centro, i militari hanno denunciato altre due persone che sono risultate positive al test con tasso alcolico rispettivamente di 1,23 e 1,09 g/l. A tutte è stata ritirata la patente di guida.Infine, un’altra persona è stata denunciata poiché è stata sorpresa, a San Giuliano Terme, alla guida di un motociclo senza patente, poiché maiconseguita.Trattandosi di violazione ripetuta nel biennio, è scattata la denuncia in luogo della sanzione amministrativa.