Sicurezza a Pisa: due denunciati per furto in appartamento, 310 identificati

Proseguono i controlli del territorio e le indagini portate avanti dalla Polizia, anche a seguito delle direttive del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, che ha chiesto maggiori sforzi sul fronte della sicurezza.

La Squadra Mobile di Pisa sta portando avanti gli accertamenti su un furto in appartamento avvenuto in centro a Pisa, dove sono stati portati via oggetti in oro e materiale elettronico. La sistematica e capillare visione delle telecamere di sorveglianza cittadine ha permesso di ricostruire l’esatta dinamica del furto e tutti gli spostamenti degli autori, arrivando all’identificazione di due dei tre autori del colpo. Sono stati denunciati, mentre prosegue l’attività d’indagine per l’identificazione del terzo soggetto.

Negli ultimi giorni sono state poi intensificate le attività di controllo per verificare gli esatti adempimenti alle linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella gestione delle varie attività economiche. In seguito a detti controlli, nella notte appena trascorsa, un esercizio pubblico è stato sanzionato per aver violato i protocolli anti-contagio e le norme anti assembramento. Per tali violazioni l’esercizio pubblico è stato destinatario della sanzione accessoria della chiusura per tre giorni, in attesa delle valutazioni del Prefetto di Pisa.

I servizi di controllo del territorio effettuati soprattutto nelle aree della città che sono state oggetto di segnalazioni e/o esposti da parte dei cittadini hanno permesso di denunciare 4 persone per reati che incidono sull’ordine e la sicurezza pubblica: possesso di sostanze stupefacenti, molestie e minacce. Sono state infine identificate 310 persone.