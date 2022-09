Alla guida con un tasso alcolemico sopra i limiti: due denunciati

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati anche nello scorso fine settimana, resta alta l’attenzione dell’Arma sulla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto assunzione di sostanze stupefacenti, al fine di scongiurare incidenti stradali e rendere maggiormente sicura la circolazione stradale.



Per questo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno effettuato numerosi posti di controllo sia nelle zone del centro cittadino sia sulle principali arterie di comunicazione da e per il capoluogo; all’esito dell’attività, sono risultate positive alla prova etilometrica 2 persone alla guida di veicoli, che presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge e che, in un caso dei due verificati, era pari a

1,41 g/l.

I conducenti, ai quali è stata ritirata la patente di guida, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.