Tre denunciati per una truffa online a Marina di Pisa

I Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno identificato tre persone che, secondo le indagini, sono sospettate di truffa aggravata in concorso. Secondo le indagini avrebbero verosimilmente indotto un acquirente ad effettuare un bonifico su un loro conto online, del valore di circa 900 euro, per l’acquisto di un bene venduto attraverso piattaforma di annunci telematici, senza mai ricevere quanto pagato. I militari hanno svolto accertamenti telematici per risalire agli indagati, con poi la relativa denuncia.