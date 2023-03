In sella ad una bicicletta rubata: denunciato

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, nel transitare in Lungarno Buozzi, ha sottoposto a controllo un uomo nordafricano in sella ad una bicicletta, la quale era stata segnalata come oggetto di furto sui social network.

I poliziotti infatti avevano visionato la richiesta di aiuto da parte della proprietaria e memorizzato i dati del velocipede nel caso l'avessero notato in giro per la città.



L'uomo è stato identificato per un tunisino 25enne residente a Pontedera, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, che è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.



La ragazza, proprietaria della bicicletta, è stata invitata in Questura, peraltro non aveva ancora sporto denuncia per il furto: ha riconosciuto subito la propria bici e ha ringraziato i poliziotti per l’efficienza dimostrata