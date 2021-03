Con precedenti, denunciato per furto: divieto di ritorno a San Miniato per un 39enne

La Sezione Misure di Prevenzione della Questura di Pisa ha emesso nei confronti di un cittadino marocchino 39enne, residente a Signa, la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con obbligo di fare immediatamente ritorno a Signa con il divieto di ritorno per 2 anni a San Miniato.

Il provvedimento si è reso necessario perché il nordafricano è stato ritenuto socialmente pericoloso. Vanta infatti precedenti per reati contro il patrimonio e nei giorni scorsi è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato in concorso in un supermercato di San Miniato. In caso di trasgressione alla misura impostagli dal Questore verrà denunciato alla Procura della Repubblica.