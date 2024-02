Detriti abbandonati e lavori edili senza autorizzazione: multa da 2500 euro

E' scattata una multa da 2500 euro per una persona che, secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali di Pisa, avrebbe sparso in una località rurale della provincia pisana detriti derivanti da demolizione ed avrebbe eseguito lavori edili su un fabbricato senza autorizzazione.



Trattandosi fra l’altro di area sottoposta a vincolo paesaggistico è scattata la segnalazione per la gestione illecita dei rifiuti non pericolosi e per l’abuso edilizio.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato entro 40 giorni.