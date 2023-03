Sviluppatori toscani riunitevi! Torna a Pisa la DevFest

Si riaccende l’aria di festa per gli sviluppatori pisani. Dopo anni di fermo a causa della pandemia, finalmente il GDG Pisa è pronto a riorganizzare la sua DevFest, evento che attira ogni anno centinaia di sviluppatori da tutta la Toscana e non solo.

L'appuntamento è al Polo Fibonacci dell'Università di Pisa, Area Bruno Pontecorvo, il prossimo 1 aprile a partire dalle ore 8.30.

GDG Pisa, acronimo di Google Developer Group, nasce nel 2016 dall’idea di due ragazzi dell’Ateneo pisano per riunire tutti gli appassionati di informatica. Dopo i grandi successi ottenuti nel 2018 e 2019, la DevFest torna di nuovo a Pisa.

Ma cos’è una DevFest? La DevFest è una giornata dedicata interamente all’informatica, utile per ampliare le proprie reti di contatti e le proprie conoscenze. Gli speaker, fra cui svariati esperti di tecnologie Google, provengono da tutto il mondo.

Tanti argomenti da scegliere tra cui sviluppo Web, sviluppo Android, Machine Learning, Cloud, soft skill, gender gap e tanto altro da scoprire. Cinque palchi a loro disposizione, in cui si parlerà di argomenti diversi in contemporanea e spetterà ai partecipanti decidere quale dei cinque seguire. La DevFest porta con sé anche i valori principali della community, quali condivisione e aiuto reciproco in maniera gratuita e volontaria. Sarà richiesta la prenotazione di un biglietto gratuito per accedere all’evento in quanto gli accessi sono limitati.

“Ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che questa giornata sia perfetta. Grande sostegno dall'Università, che ci ha offerto un luogo accogliente in cui tenere l'evento, e dai nostri sponsor che ci stanno aiutando a pubblicizzarlo e finanziarlo" tengono a precisare gli organizzatori.



L'agenda completa dell'evento e tutti i dettagli logistici sono disponibili sul sito ufficiale: https://devfest.gdgpisa.it