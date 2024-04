Giornata della Solidarietà: come cambiano le corse degli autobus

Autolinee Toscane informa che per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata Giornata Della Solidarietà, lunedì 29 aprile, vengono chiusi al traffico veicolare Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo (da ponte di Mezzo a piazza Cairoli) Lungarno Galilei e Lungarno Gambacorti.

Perciò dalle ore 11 alle ore 14 di lunedì 29 aprile, per le linee in oggetto si rende necessario attuare le seguenti deviazioni di percorso:

- Linee 2, 3+, 4 'tratta STAZIONE → PISA NORD'. Da Stazione FS destra viale Bonaini (no via Crispi) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, prosecuzione su via Santa Marta, percorso regolare.

- Linea 5 'tratta STAZIONE → CEP'. Da Stazione FS sinistra via Battisti (no viale Bonaini) via Pellico, via Crispi, ponte Solferino, percorso regolare.

- Linee 1+, 5 'tratta VIA BONANNO → STAZIONE'. Percorso regolare fino a piazza Solferino, prosecuzione su Ponte Solferino (NO LUNGARNO PACINOTTI) destra Lungarno Sonnino, via Stampace, via Bixio, via Pellico, percorso regolare.

- Linea 11 'tratta CARDUCCI - PACINOTTI - CARDUCCI'. Corse soppresse nell'arco orario di deviazione.

- Linea 13 'tratta STAZIONE → CISANELLO'. Da Stazione FS destra viale Bonaini (no via Crispi) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, destra Lungarno Buozzi, sinistra via Del Borghetto, percorso regolare.

- Linea 14 'tratta CISANELLO → STAZIONE'. Percorso regolare da via Garibaldi a via Santa Marta fino all’intersezione con ponte Della Fortezza, sinistra lungarno Buozzi (no ponte Fortezza) destra ponte Della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

- Linee 2, 3+, 4 'tratta PISA NORD → STAZIONE'. Percorso regolare su lungarno Mediceo fino all’intersezione con ponte Della Fortezza, prosecuzione su lungarno Buozzi (no ponte Fortezza) destra ponte Della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

- Linea 25 'tratta PARK PIETRASANTINA → LUNGARNO SIMONELLI'. Percorso regolare su lungarno Simonelli fino all’intersezione con ponte Solferino, sinistra piazza Solferino (no Lungarno Pacinotti) via Fermi, percorso regolare.