Ferragosto sul Monte Serra: come cambia la circolazione sulla Sp 56

Cambia la circolazione sulla Sp 56 del Monte Serra nei giorni 15, 20 e 27 agosto nella fascia oraria dalle 17 alle 19 con apposita Ordinanza a cura della Provincia di Pisa. "Il Comune di Calci ha avanzato la richiesta di regolamentazione della circolazione del traffico nella fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 19 durante i giorni festivi del mese di agosto, durante i quali si registrano dei forti incrementi degli afflussi sul Monte Serra, con particolare riferimento alla località di Santallago" spiega il presidente Massimiliano Angori.

"La richiesta rispecchia quanto già sperimentato con successo negli anni trascorsi. Inoltre in data in data 8 agosto si è tenuta presso la Prefettura di Pisa la riunione di coordinamento per l’attuazione del piano dei servizi di emergenza (ed indicazione delle rispettive competenze) denominato 'Ferragosto 2023' sulla Sp 56 del Monte Serra. Il piano concordato con le amministrazioni comunali di Calci e Buti prevede, tra le altre cose, la deviazione del traffico proveniente da Santallago in direzione della Sp 56 nella sola direzione di Buti, durante la fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19 per il Ferragosto 2023 e le ultime due domeniche di agosto" conclude Angori.

"Ricordo che la limitazione di cui sopra vale in condizioni ordinarie, mentre in caso di incendio che interessi il versante di Buti, la stessa non può essere attuata. Il Comune di Buti come negli anni scorsi ha condiviso la ratio del provvedimento e non ha evidenziato criticità all’attuazione dello stesso. Il testo completo dell'ordinanza è disponibile sul sito www.provincia.pisa.it all'albo pretorio".