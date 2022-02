Dichiarazioni false per percepire il reddito di cittadinanza: 11 denunce in provincia

A Terricciola i Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, nell’ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 6 persone per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza. Più nel dettaglio, i militari hanno verificato che

queste persone si erano rese responsabili, a vario titolo, di omissioni e dichiarazioni false finalizzate ad ottenere il reddito di cittadinanza. La somma percepita indebitamente dai 6 soggetti si aggira sui 60.000 euro.

A Palaia, inoltre, sempre i Carabinieri, nuovamente in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno denunciato altre 5 persone per gli stessi motivi. In questa circostanza l’indebita percezione si attesta sulla somma di 15.000 euro.