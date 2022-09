Pontedera, tifosi granata in lutto per la scomparsa di Diego Savelli

Lutto a Pontedera per la scomparsa di Diego Savelli, ultras granata e anima della gradinata dello stadio 'Mannucci'.

Cordoglio per la scomparsa di Savelli è stata espressa dalla società U.S. Città di Pontedera che ricorda il tifoso con un post su Facebook: "Ieri, lunedì 12 settembre, è venuto a mancare Diego Savelli, super tifoso granata e capo degli ultras della Gradinata Nord. L'U.S Città di Pontedera si stringe attorno alla famiglia e agli amici per la grave perdita. Ci mancherà la tua voce in gradinata. Buon viaggio Diego, cuore granata".



Una notizia che lascia senza il fiato. Questo dolore, Diego, non lo sopportiamo davvero, così lancinante, così improvviso. L'unica cosa certa dentro questo sgomento collettivo è che quella gradinata granata sarà sempre la tua. Fai buon viaggio. Ovunque tu sia grande cuore granata!".

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Matteo Franconi: "