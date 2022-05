Difesa personale con l’Istituto Itis 'Niccolini' di Pomarance, tenuto dal maestro Francesco Auriemma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' Giunto al termine il Progetto per un corso di Ju Jitsu - Difesa Personale con l’istituto ITIS F Niccolini di Pomarance, tenuto dal Maestro Francesco Auriemma D.T. Di Pisa e Provincia della World Ju Jitsu Professional Martial Arts. La scuola di Ju Jitsu Self Defence Val di Cecina ha iniziato un progetto con l’ITIS di Pomarance per tutto il mese di Maggio che con oggi è giunto al termine. Di seguito troverete tutte le foto della lezione. Vorrei ringraziare la professoressa Rando Valentina per l’opportunità datami , i miei allievi Giulia, Ilaria, Massimo e Valeria per avermi supportato in questo progetto e tutti i ragazzi dell’istituto ITIS di Pomarance che si sono impegnati tantissimo nella pratica del Ju jitsu- difesa personale. Il Ju Jitsu è un’antichissima Arte Marziale praticata dai Samurai che infonde in chi lo pratica sicurezza interiore, padronanza del proprio corpo e delle proprie emozioni durante eventi di aggressione, unito ad una educazione ai valori umani basilari quali, la solidarietà, la lealtà, la comprensione, l’altruismo, il rispetto. Nel nostro metodo moderno di Ju Jitsu, impariamo prima di tutto a controllare noi stessi, il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni per scoprire dentro di noi, quelli che sono i punti deboli per poi trasformarli in autentici punti di forza, attraverso l’esercizio della tecnica che unito a fondamentali importanti come il valore del rispetto, della lealtà, della solidarietà, dell’educazione e uniti anche ad aspetti importanti della nostra personalità come la rabbia, la determinazione, la paura, vengono trasformati in una energia positiva che amplifica la nostra capacità di difesa per strada e nella vita di tutti giorni.



Vi Aspetto presso il Dojo di Montecatini Val di Cecina il mercoledì ed il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:30, info 3485228825 e-mail jujitsuseldfedencevaldicecina@gmail.com www.wjjf-italia.it Grazie Sensei Francesco