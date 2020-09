Vicopisano: il punto sugli interventi di difesa del suolo e rischio incendio

In vista della stagione delle piogge sono in corso, nel territorio del Comune di Vicopisano (e in alcune zone sono già stati completati), interventi di sfalcio e di pulizia da parte del Consorzio 1 Toscana Nord e del Consorzio 4 Basso Valdarno, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Il Consorzio 1 Toscana Nord si sta occupando del Canale Emissario, del fosso Serezza, del Rio Campomaggio, dei fossi in Pian di Vico, come il Barsiliana (dove si è verificata una frana di sponda, nella parte terminale del corso d'acqua), del Rio Grifone, del Rio Grande, del Rio Piastraia, del Rio di Piantoneta e del fosso dei Pratini.



Il Consorzio 4 Basso Valdarno sta completando lo sfalcio del Rio Uliveto, del Rio Noce, del Rio Brandano, del Rio Lena, del Rio Merlaio e del Rio Mora. In particolare, per quanto riguarda il Rio Uliveto, è stata operata una sistemazione della sponda dove è stata fatta la risagomatura. "Un intervento molto importante in ottica di rischio irogeologico del centro abitato di Uliveto Terme - spiega il sindaco, Matteo Ferrucci - specialmente della parte 'vecchia', più soggetta ad allagamenti in caso di piogge intense. Il fosso è stato abbassato e riprofilato e gli è stata impressa una giusta pendenza. Per queste opere abbiamo ottenuto un finanziamento nell'ambito del PIT Pianura Pisana e, unite alla realizzazione del nuovo collettore fognario, coperto dagli oneri di urbanizzazione del piano di lottizzazione U.T.O.E. 4 ai quali il Comune ha rinunciato per questo fine, sono diventate fondamentali per la sicurezza idraulica di Uliveto Terme. Il Consorzio si sta occupando anche della pulizia delle sponde dell'Arno da Uliveto a San Giovanni alla Vena".



"E' iniziata, inoltre - spiega il consigliere alla Difesa del suolo, Guglielmo Grasso - la pulizia delle caditoie. Abbiamo cominciato da via del Pretorio e da via Lante a Vicopisano, per risolvere alcune criticità, e stiamo proseguendo in tutto il Comune. A tale proposito rinnoviamo l'invito alla cittadinanza a segnalarci problemi e caditoie otturate telefonando all'ufficio ambiente, 050/796526-27, scrivendo una mail ad ambiente@comune.vicopisano.pi. it o un messaggio WhatsApp al numero del Comune 366/8301788, così potremo inserirle nel programma e intervenire. Monitoreremo costantemente, con il sindaco e con il consigliere alla Protezione Civile, Nico Marchetti, come abbiamo fatto finora, i numerosi rii e corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio, stretto fra Monte Pisano e Arno, in modo da essere sempre pronti, in caso di forti piogge o emergenze simili, a tutelare la comunità".



"Per quanto riguarda il rischio incendi - continua il consigliere Grasso - abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Regione Toscana per l'aggiornamento del piano di protezione civile proprio in questa direzione. Il responsabile dell'Ufficio Ambiente e Protezione Civile, Enrico Bernardini, che è anche direttore delle operazioni dell'AIB-Anticendio Boschivo Regionale, ha infine individuato la zona dove sarà adeguatamente formata la Comunità Fire Wise del nostro Comune, a Col di Pereto, il punto più vicino al centro abitato di Vicopisano. Questo progetto promuove il concetto di difesa attiva delle comunità, già sperimentato in altri Paesi europei e negli Stati Uniti: dove il bosco è a stretto contatto con le case diventa, infatti, prioritaria la piena collaborazione tra operatori specializzati e privati e la formazione di questi ultimi, la loro consapevolezza, prontezza e preparazione, una serie di interventi, la creazione di fasce di sicurezza, ecc. Le comunità Fire Wise rispondono anche alla modifica delle legge forestale toscana rispetto alla costituzione delle Comunità di Bosco, come quella del Monte Pisano, che coinvolgono cittadini, associazioni, enti pubblici e tutti coloro che vivono un territorio boschivo da proteggere, salvaguardare e valorizzare. Un'attività che sta portando avanti, con impegno assiduo, l'assessora al Monte, Fabiola Franchi".

