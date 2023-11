San Giuliano Terme, avanza la digitalizzazione del Comune: ottenuto un finanziamento da 39mila euro

San Giuliano Terme continua ad investire sulla digitalizzazione e sullo sviluppo informatico. La Regione Toscana ha infatti premiato il progetto presentato dall'Amministrazione comunale al fine di procedere alla digitalizzazione della documentazione urbanistica di valore storico.

"I progetti presentati dai nostri uffici continuano ad attrarre finanziamenti, oltre ai circa seicentomila euro di fondi del Piano nazionale ripresa resilienza per migliorare il processo digitale del Comune e ai circa 6,5 milioni di fondi Pnrr per le opere pubbliche - afferma l’assessore Gabriele Meucci, con deleghe ai fondi europei e all'informatizzazione - Con il finanziamento regionale 'CartaByte' ci aggiudichiamo risorse per informatizzare i nostri archivi".

La riproduzione digitale di questa importante sezione archivistica e l'accurata riorganizzazione dei materiali documentali, promosse dal progetto comunale, consentiranno l'applicazione di evolute tecniche di gestione documentale, la consultazione 'da remoto' da parte dei cittadini e dei professionisti e persino la ricostruzione 'virtuale' di pratiche urbanistiche complesse e articolate nel tempo.

"Questo progetto - spiega il sindaco Sergio Di Maio - si inserisce in un percorso di valorizzazione storica, politica e amministrativa della documentazione urbanistica. Il comune di San Giuliano Terme contribuirà, insieme ad altri otto comuni della provincia pisana, alla realizzazione del disegno regionale, aggiungendo un altro importante tassello al quadro della transizione digitale in atto".