Capannoli: oltre 200mila euro al Comune per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini

Il Comune di Capannoli è stato ammesso a vari finanziamenti per totali 218mila euro, risorse dedicate alla transizione digitale stanziate dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale all’interno dei fondi Pnrr. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini ulteriori servizi digitali affinché il rapporto con il Comune diventi sempre più veloce e al passo con le nuove tecnologie.

Sarà implementato il sito istituzionale, già rinnovato nel format ed adeguato alle nuove direttive Agid pochi mesi fa, da dove si potrà accedere a tutti i servizi comunali. Saranno implementati i servizi a cui si potrà accedere con la CIE - Carta d’Identità Elettronica oppure con Spid - l’identità digitale personale, saranno implementati i servizi pagabili tramite Pago PA e tramite la App IO.

Già da alcuni anni il Comune di Capannoli, grazie all’ufficio associato Sistemi Informativi e Tecnologici, all’interno dell’Unione Valdera, ha scelto di fornire servizi digitali per facilitare l’accesso dei cittadini per esempio alle iscrizioni ai servizi scolastici, agli asili nido, ai pagamenti del trasporto o della mensa scolastica, oggi anche tramite la App IO e tramite PagoPA. Tra poco potranno essere pagate digitalmente anche le lampade votive oppure gli oneri edilizi.

"Ancora una volta il nostro Ente si conferma capace di intercettare finanziamenti importanti per il rilancio dei servizi e il rinnovamento delle procedure offerte dalla Pubblica Amministrazione. Abbiamo condiviso con i servizi interessati in tempi rapidi le scelte affinché si potessero presentare le candidature in breve tempo, che spesso presentano risorse a scalare via via che arrivano le candidature, ed anche questa volta siamo riusciti ad intercettare somme importanti per il nostro Comune", commenta soddisfatta la sindaca Arianna Cecchini.