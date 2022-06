La digitalizzazione del Comune di San Giuliano Terme accelera con i fondi del Pnrr

Oltre 500mila euro per la digitalizzazione della macchina comunale. Il Pnrr renderà anche più smart il Comune di San Giuliano Terme: sono due, infatti, i progetti presentati dall’amministrazione comunale termale e già approvati nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Merito soprattutto del Servizio risorse tecnologiche, amministrazione digitale e statistica - riconosce l’assessore con delega all’informazione e ai fondi europei Gabriele Meucci - che ha elaborato un convincente e articolato progetto nell’ambito dell’iniziativa NextGenerationEU con riferimento all'abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali e all'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Le candidature sono state accettate e siamo in attesa della formalizzazione finale con l’emissione, da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale dei relativi decreti".

Il primo dei due progetti prevede la migrazione di quasi tutti i servizi in modalità 'Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud' (replatforming) che presuppone la riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di moderne, veloci e sicure soluzioni Cloud native, in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud. "Nella sostanza - continua Meucci - verranno migrati i servizi relativi alle maggiori aree quali i demografici, il bilancio e la contabilità, il protocollo e flussi documentali e le violazioni al codice della strada". Il secondo avviso, invece, finanzia la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web istituzionali e di servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni. "Per quanto ci riguarda - prosegue Meucci - il tutto si tradurrà nel miglioramento del sito comunale: uno degli obiettivi, infatti, è quello di migliorare l'esperienza dei cittadini, attraverso strumenti e componenti predefiniti, a supporto della progettazione e dello sviluppo".

Un progetto che si colloca in continuità con gli interventi già realizzati dal Comune di San Giuliano Terme: "Il nuovo sito web lanciato da questa amministrazione, infatti, ha dato i frutti sperati - conclude l’assessore - permettendo alle persone di fruire comodamente da casa di un gran parte dei servizi, grazie anche allo SPID offerto gratuitamente dal nostro Comune. L’obiettivo è quello di continuare ad implementarne di nuovi". Fra i tanti, va ricordata la possibilità di seguire sul proprio smartphone l’andamento della propria domanda di residenza o di tessera elettorale, grazie alle notifiche dell’applicativo IO risparmiando così molti viaggi negli uffici o telefonate. "Ringrazio gli Uffici per questi progetti che ci hanno permesso l’aggiudicazione di una importante somma - conclude il sindaco Sergio Di Maio - testimonianza concreta che il Comune è sempre attivo su tutti i fronti, compresi quelli digitali che ci permettono di svolgere meglio e più velocemente il nostro lavoro".