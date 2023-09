Grazie a computer, stampante e tablet, fornito gratuitamente da Regione Toscana, adesso è completa la digitalizzazione dell’ufficio Iat (informazioni e accoglienza turistica) di San Miniato, gestito da Fondazione San Miniato Promozione nella sede di Piazza del Popolo 1. La misura punta a favorire il supporto e la facilitazione digitale per i turisti e i cittadini nell’accesso ai servizi on line.

In particolare la messa a disposizione di tale dotazione è stata subordinata all’adesione, da parte degli uffici Iat richiedenti, a 'Make Iat', il sistema gratuito per la gestione in rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica della Toscana, realizzato da Fondazione Sistema Toscana. Attraverso il progetto, ciascun ufficio di informazione e accoglienza turistica può gestire facilmente le proprie attività ed al contempo condividere contenuti, informazioni e dati con gli altri uffici Iat della Toscana e con il sistema di promozione digitale regionale Visittuscany.com.

"Si tratta di fare rete fra i vari uffici turistici dislocati sul territorio e di favorire l’esperienza turistica - scrive Fondazione Smp in una nota - questo perché allo stesso modo il turista (o il pellegrino) che arriva nell’ufficio turistico Iat gestito da San Miniato Promozione ha a disposizione un computer dove fare ricerche utili alla sua permanenza e al suo viaggio". Fondazione San Miniato Promozione, in occasione della giornata mondiale del turismo, che cade oggi 27 settembre, "ringrazia Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Visit Tuscany per la collaborazione e la fornitura dei dispositivi elettronici".