Casciana Terme: dimostrazione pratica del Centro Cinofili dei Carabinieri ai bambini delle scuole

Una dimostrazione pratica della squadra agonistica del Centro Cinofili di Firenze si è svolta ieri, 12 maggio, in Piazza Garibaldi a Casciana Terme, davanti gli occhi stupiti e divertiti dei bambini della Scuola primaria Lidamo Ciurli e della Scuola secondaria di primo grado Torquato Cardelli. L'iniziativa si inserisce nelle attività portate avanti dall'Arma dei Carabinieri per promuovere tra i più giovani la cultura della legalità.

E' stato motivo anche per far conoscere ai più piccoli il Centro Carabinieri Cinofili di Firenze. Questo reparto ha il compito di assicurare l’addestramento del personale e dei cani in forza al Servizio Cinofili dell’Arma per le attività agonistiche e per l’impiego nei servizi di ordine pubblico e nella ricerca di sostanze stupefacenti, armi, esplosivi, persone scomparse, cadaveri, tracce ematiche e veleni/esche avvelenate, per il loro impiego nei servizi preventivi e in operazioni di polizia giudiziaria, di ricerca e di soccorso.

"I ragazzi sono rimasti stupiti questa mattina - ha commentato il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni - è stata per tutti loro un'occasione preziosa di educazione alla legalità e al rispetto, sia esso verso persone che animali; è stata un'opportunità per conoscere l'Arma e scoprire più da vicino il Centro Cinofili, che ringrazio per aver tenuto questa interessante dimostrazione. Un grazie particolare poi al Luogotenente Bruno Gambini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Casciana Terme, per aver organizzato questa iniziativa di sensibilizzazione con le scuole e il Tenente Colonnello Carmine Gesualdo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera, per la sua presenza oggi qui a Casciana e per la sua attenzione verso il nostro territorio".