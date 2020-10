Il Dipartimento di Medicina di laboratorio Aoup ottiene la certificazione internazionale di qualità

Nonostante il superlavoro degli ultimi mesi dovuto alla processazione dei tamponi per la pandemia da Covid-19, che hanno assorbito buona parte delle attività di alcune strutture in esso comprese, il Dipartimento di Medicina di laboratorio dell’Aoup ha ottenuto la certificazione ISO 9001, con valutazione positiva e apprezzamento da parte dell'Ente Det Norske Veritas DNV per tutte Unità operative e Sezioni dipartimentali che ne fanno parte.

Un risultato, per il Dipartimento diretto dal professore Romano Danesi, che assume particolare rilevanza per le attività diagnostiche e di ricerca, specialmente in questa difficile congiuntura, e conferma quindi la capacità di governare in modo appropriato tutti i processi produttivi di laboratorio garantendo un controllo efficace della qualità.

La certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 risponde a una serie di norme internazionali che stabiliscono standard di riferimento il cui rispetto assicura il mantenimento delle conformità ed è garanzia per tutti della validità e riproducibilità dei servizi erogati. "Il risultato conseguito - scrive l'Aoup in una nota - è motivo di orgoglio e corona il percorso iniziato negli anni passati a cui tutti hanno contribuito, dai referenti aziendale e dipartimentale della qualità ai direttori di struttura a tutte le figure professionali appartenenti al Dipartimento. Un lavoro di squadra prezioso che ha consentito a tutti di impegnarsi per adeguare, da un punto di vista operativo e documentale, le attività dei laboratori nonostante il tempo dedicato alle attività connesse alla pandemia. A tutti va quindi il plauso e la gratitudine da parte della Direzione aziendale".