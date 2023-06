Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa ha ricevuto l’accreditamento secondo gli standard messi a punto dall'European Association of Establishments for Veterinary Education (Eaeve), l'associazione che ha il compito di valutare e promuovere la qualità della formazione in campo veterinario a livello europeo.

L’Ecove (European Committee of Veterinary Education), nella sua riunione a giugno scorso, ha formalizzato il successo di un percorso continuo di crescita e miglioramento della qualità del percorso didattico e quindi dei medici veterinari che si formano all’Università di Pisa. Il dipartimento ha quindi ricevuto il riconoscimento durante l’assemblea generale della Eaeve che si è svolta a giugno a Lipsia.

"Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso, con il supporto dell'Ateneo, che ha portato il dipartimento ad ottenere i recenti riconoscimenti sulle attività didattiche e su quelle di ricerca come Dipartimento di Eccellenza nell'ambito della valutazione ministeriale - ha detto il professore Francesco di Iacovo, direttore del Dsv - vogliamo proseguire in questa direzione, continuando a investire nel reclutamento di giovani capaci e mettendo i nostri ricercatori nelle migliori condizioni lavorative possibili. A questo proposito sono convinto che i lavori appena iniziati per il completamento della sedea san Piero a Grado siano il miglior passo che l’Ateneo poteva fare a supporto della nostra comunità accademica".