Dipendenti non assunti regolarmente: ditta sospesa e 20mila euro di sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno segnalato il titolare di un'azienda operante nel taglio del legno contestandogli di non aver assunto regolarmente alcuni dipendenti. I militari, insospettiti da alcuni riscontri effettuati nei giorni precedenti, sono intervenuti in un’area boschiva del territorio di competenza, trovando tre operai intenti a tagliare del legno che non risultavano assunti dalla ditta.

Nella circostanza è emerso anche che non si era provveduto a redigere il previsto documento di valutazione del rischio. Per questi motivi è stata disposta la sospensione dell’attività ed elevate sanzioni per quasi 20mila euro.