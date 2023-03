Primi diplomati in 'Cinese' al Liceo Linguistico Pesenti di Cascina

Primi diplomati in Cinese all'istituto Pesenti di Cascina, una novità assoluta che ottiene anche il plauso da parte della Provincia di Pisa. "Si tratta di una importantissima novità nel panorama dell'offerta didattica su scala provinciale e probabilmente anche regionale", afferma il presidente Massimiliano Angori. "Una occasione per i ragazzi e le ragazze da spendere nel mondo lavorativo, essendo la Cina una delle più importanti potenze economiche a livello mondiale, ma anche per tutte le aziende e i settori lavorativi del nostro territorio che potranno beneficiare di persone altamente formate e in grado di dialogare a livello internazionale per necessità lavorative. Un elemento che responsabilizza ancora di più, se ce ne fosse bisogno, l'ente provinciale nelle sue competenze primarie di edilizia scolastica e di programmazione didattica, al fine di migliorare sempre di più le condizioni di apprendimento degli studenti e delle studentesse", aggiunge Angori.

"Dall’A.S. 2017/2018 è stato attivato un corso aggiuntivo di liceo linguistico caratterizzato dall’introduzione della materia Cinese quale terza lingua curriculare e il ra?orzamento dell’area linguistica a?erente alla seconda lingua (inglese) attraverso l’utilizzo della quota Autonomia come previsto dalla normativa vigente in materia; nello speci?co, grazie ad un’ora aggiuntiva settimanale di potenziamento, viene implementato l’apprendimento della lingua inglese", spiega la Dirigente Scolastica professoressa Ivana Carmen Katy Savino.

"Tale proposta didattica - prosegue - mira a garantire agli studenti un ampliamento dell’o?erta formativa in un settore particolarmente richiesto sia a livello professionale che culturale; la collaborazione ormai consolidata con l’Istituto Confucio di Pisa e l’University of Cambridge ha costituito un supporto fondamentale per l’Istituto che infatti oramai è riconosciuto dal Miur come polo di eccellenza per l’insegnamento/apprendimento delle lingue e per il conseguimento delle certi?cazioni di enti accreditati. Tale esperienza ultradecennale, certi?cata dal Miur a partire dagli anni ottanta con la concessione della prima maxisperimentazione di Liceo Linguistico in provincia di Pisa, ha di fatto posto le basi per una continua innovazione didattica in ambito linguistico che ha permesso al nostro Istituto di far parte della rete nazionale del Miur 'Più lingue più Europa' e della 'Rete tra istituzioni scolastiche accreditate University of Cambridge International Examinations'. Questa proposta, inoltre, ci consente di poter creare per gli studenti maggiori opportunità professionali e di studio e di sviluppare nei giovani un sentimento di cittadinanza globale oltre i con?ni europei".

"Siamo onorati che questa esperienza formativa abbia luogo su Cascina, e per questo, di concerto con la Provincia di Pisa, continueremo a lavorare per offrire ai ragazzi e alle ragazze spazi all'altezza delle loro esigenze didattiche", conclude il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti.