Diplomi e premiazioni all'Istituto comprensivo Toniolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolta in questi giorni la consegna dei certificati Cambridge e Delf agli studenti dell'istituto comprensivo "G. Toniolo". Nell'aula magna della scuola Cambini, in via Niosi 4, si sono dati appuntamento buona parte dei quasi 40 studenti, da 8 a 14 anni, che a giugno hanno sostenuto l'esame nelle modalità previste dalla Cambridge University per l'inglese e dall'Institut Francais per il francese. Era presente anche il direttore della British School di Pisa, John Ayers, referente della Cambridge University, che ha spiegato come la certificazione, che attesta il livello nelle quattro abilità della lingua, sia ottenuta con gli stessi criteri in tutto il mondo. L'impegno dell'IC Toniolo per le lingue, come ha ricordato la prof. Morelliì, docente di inglese e referente di istituto per l’internazionalizzazione, risale al 2014, quando l’IC Toniolo ha chiesto ed ottenuto di diventare Centro di Preparazione Esami Cambridge e di promuovere il conseguimento di questa certificazione a partire dal terzo anno della scuola primaria attraverso una formazione specifica dei docenti di lingua dell’Istituto; a breve inizierà anche il corso pomeridiano con madrelingua per i Young Learners (starters e movers) e per l’esame Key, consigliato nella secondaria di primo grado, a potenziamento delle attività curricolari.Da quest'anno, inoltre, gli alunni della scuola primaria Cambini potranno contare sulla presenza di un madrelingua che potenzierà la lezione di inglese in orario scolastico. La docente di francese dell’istituto, prof.ssa Gauthier, ha sottolineato l’importanza del conseguimento della certificazione rilasciata dal Ministère de l’Education Français e riconosciuta in tutto il mondo: il DELF A2 è per gli studenti occasione di soddisfazione personale e per mettere alla prova le competenze linguistiche acquisite nel triennio di scuola secondaria. Infine, oltre ai risultati nelle lingue, sono stati premiate le eccellenze della scuola secondaria: con un diploma e un buono libro si è voluto riconoscere l'impegno e l'eccellente risultato degli studenti che hanno ottenuto dieci o dieci e lode all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.