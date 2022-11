Dirigenza della Polizia Ferroviaria a Pisa: una scelta apprezzata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La nostra organizzazione sindacale esprime soddisfazione e apprezzamento nei confronti dei vertici regionali e nazionali della Polizia Ferroviaria per aver dato – con l’arrivo del nuovo dirigente, Commissario Capo dr.ssa Elena Tassi – l’auspicata stabilità alla sezione di Pisa, Ufficio che opera nella stazione centrale che rappresenta vero “biglietto da visita” della città per i viaggiatori in arrivo e partenza. Diamo il nostro “benvenuta” alla dr.ssa Tassi, funzionario giovane ma che già si è fatta apprezzare nella sua importante esperienza presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa, che potrà contare sulla collaborazione della nostra organizzazione affinché si stabiliscano corrette e costruttive relazioni sindacali, necessarie per il miglior funzionamento di un Ufficio che risente, come un po' tutti quelli della Polizia di Stato, di una carenza organica che bisogna rimediare senza, però, far venir meno i diritti contrattuali del personale, che non farà mancare, come sempre, la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Salutiamo con stima e con un sincero ringraziamento la dr.ssa Serena Veltri, dirigente dal 2021, che abbiamo apprezzato per la sua pacatezza e determinazione, ma senza dimenticare i valori umani, con la quale ha saputo gestire la Sezione in momenti comunque delicati causati dalla pandemia, stabilendo col personale e con le organizzazioni che lo rappresentavano rapporti proficui che hanno portato a ottimi risultati operativi. Prova ne sia che la dr.ssa Veltri è stata chiamata nella capitale, per operare in un importante ruolo di gestione presso le Risorse Umane.



LA SEGRETERIA PROVINCIALE LO SCUDO