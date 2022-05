A Pisa i luminari del diritto in onore di Aldo Carosi

Illustri giuristi e uomini delle istituzioni si ritroveranno a Pisa il prossimo 20 maggio per il seminario di studi 'Il diritto del bilancio nel pensiero di Aldo Carosi', appuntamento lanciato in occasione della presentazione del libro 'Scritti in onore di Aldo Carosi'. Direttore della Scuola di Alta formazione F. Staderini della Corte dei Conti, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, Aldo Carosi è stato estensore di fondamentali sentenze della Corte Costituzionale con le quali ha contribuito a formare una giurisprudenza sul 'diritto del bilancio', in cui i principi dell'equilibrio e della sostenibilità del debito pubblico sono stati declinati di volta in volta secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.

Il programma prevede i saluti del Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino e del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Carmelo Calabrò, con gli interventi del Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, i giudici costituzionali Angelo Buscema e Luca Antonini, i professori Maria Alessandra Sandulli e Massimo Luciani e l'Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Concluderà il Presidente emerito della Corte Costituzionale Franco Gallo. Nell'occasione le professoresse Giovanna Colombini e Vanessa Manzetti consegneranno al Presidente Aldo Carosi gli 'Scritti' in suo onore.

L'evento inizierà alle ore 15, con la cerimonia di chiusura prevista per le 18.30. Il convegno si tiene presso l'Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza; la partecipazione in presenza sarà consentita sino a esaurimento posti tramite prenotazione obbligatoria all'indirizzo liberamicorumcarosi@gmail.com. L'accesso alla sala è consentito con 'super green pass' e mascherina FFP2. L'intera giornata sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Teams.