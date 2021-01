Castelfranco di Sotto, possibili disagi nell'erogazione idrica

Acque SpA comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio si è reso necessario un intervento di riparazione urgente, per il quale è stato inevitabile sospendere l’erogazione idrica nel territorio comunale dalle ore 22.30 di mercoledì 13 gennaio.

L’intervento si è concluso secondo copione, con il ripristino del servizio intorno alle ore 4 (in anticipo rispetto alle previsioni iniziali). A causa della tipologia dei lavori, però, nella mattinata odierna potrebbero manifestarsi fenomeni di intorbidamento dell’acqua presso alcune utenze. I tecnici sono al lavoro per risolvere la problematica con attività di flussaggi lungo la rete idrica. Nel frattempo resta a disposizione l’autobotte per un eventuale rifornimento idrico sostitutivo in piazza XX Settembre. Le torbidità dovrebbero esaurirsi con il trascorrere delle ore. Nel caso in cui fossero ancora presenti dopo le 14, Acque invita gli utenti a contattare il numero verde 800983389, per concordare interventi di pulizia locale delle reti o dei contatori.​