Piove nella casa popolare a Gagno: "A due mesi dal crollo ancora nessun intervento"

Ancora disagi in via Piavola a Buti, alle case popolari di Gagno. Il 30 ottobre scorso, davanti la porta di Sheila, crollò un pezzo d'intonaco, subito dopo l'entrata in casa del figlio. Uno spavento a cui sono seguiti i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco ed anche di Apes. Ora la padrona di casa torna a sfogarsi, in quanto "nel giro di una settimana da Apes sono venuti a montare l'impalcatura per i lavori, hanno spaccato un po' la precedente crepa e poi... non si è più visto nessuno".

Già non è piacevole avere una ingombrante impalcatura per oltre 2 mesi in tutta la tromba delle scale, ma con le recenti piogge sembra che si stia aggravando la condizione del tetto. "Non avevo mai avuto grossi problemi - spiega Sheila - ora praticamente mi piove in casa. Piove sul letto di mia figlia, trovo proprio ciottoli a terra, poi chiazze e muffa sulle pareti. Anche fuori la porta, quando torno a casa trovo l'acqua sul campanello". "Poi - insiste - nelle scale è buio, con questa grossa impalcatura che occupa tutto lo spazio, con una costante puzza di ferro. Se deve passare una barella, in caso di necessità sanitarie, non ci passa".

"Ho provato a sollecitare chiamando Apes - prosegue Sheila - mi sento dire che ho ragione, che ora con la pioggia non si può intervenire. Però sono passati due mesi. Ci sentiamo abbandonati, non ho potuto fare altro che denunciare ancora il caso pubblicamente". "Si stava meglio in via Garibaldi, mai un problema - aggiunge l'inquilina - ora probabilmente dovrò anche sistemare gli interni di casa, a mie spese, ma finché non è riparato e impermeabilizzato sopra, non posso comunque farlo. Spero si possa sistemare tutto al più presto, perché ogni giorno che passa la situazione sembra peggiorare".

