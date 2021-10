Intervento sulla rete idrica: possibili disagi a Calcinaia e Pontedera

Acque SpA comunica che, a partire dalla sera di domenica 17 fino alla mattina di venerdì 22 ottobre, in orario notturno, verrà realizzato un ciclo di interventi di flussaggi sulla rete idrica nel comune di Calcinaia e a Pardossi, nel comune di Pontedera, allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità dell’acqua. Nelle diverse strade di volta in volta interessate dalle attività, si verificheranno cali di pressione e possibili brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità. Sarà inoltre garantito un servizio idrico sostitutivo tramite autobotti e cisterne posizionate in funzione delle aree coinvolte dai flussaggi.

Il ciclo di interventi procederà secondo il seguente programma:

- Dalle ore 23 di domenica 17 alle ore 6 di lunedì 18 ottobre e dalle ore 23 di lunedì 18 alle ore 6 di martedì 19 ottobre: Calcinaia-capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina e Chiesino-Allori. Autobotte in via Corsi.

- Dalle ore 23 di martedì 19 alle ore 6 di mercoledì 20 ottobre, dalle ore 23 di mercoledì 20 alle ore 6 di giovedì 21 ottobre, e dalle ore 23 di giovedì 21 alle ore 6 di venerdì 22 ottobre: Fornacette, Chiesino-Allori e Pardossi. Cisterne in piazza Timisoara, in via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e in via Pio La Torre a Pardossi.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.