Vicopisano: possibili disagi nell'erogazione idrica

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, martedì 29 giugno dalle 7.30 alle 19 si verificheranno forti abbassamenti di pressione, con possibili mancanze d’acqua presso le abitazioni poste ai piani più alti e nelle zone collinari: a Lugnano (nell’area che da via Nazario Sauro va verso il capoluogo), San Giovanni alla Vena, Cucigliana, La Botte, Barsiliana, Pian di Vico, nell’area del complesso industriale di Vico Expo e nelle seguenti vie di Vicopisano capoluogo: Trombi, Lante, Diaz (traverse comprese) e il lato sud di piazza Cavalca.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Per eventuali necessità di rifornimento idrico sostitutivo, saranno sempre in funzione le fontanelle pubbliche poste nelle zone di Vicopisano non interessate dal disservizio. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 30 giugno con le stesse modalità. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.