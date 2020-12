Immacolata di maltempo: una tromba d'aria colpisce il centro di Pontedera

Giornata dell'Immacolata nel segno del maltempo per Pontedera. Dopo le intense precipitazioni dei giorni scorsi ed una improvvisa tromba d'aria che ha colpito il centro cittadino intorno alle 17.30 di ieri, 8 dicembre, si sono infatti sviluppate alcune criticità.

Nel primo pomeriggio uno smottamento ha interessato via di Valle a Montecastello. La strada è stata chiusa e stamani è previsto un intervento di ulteriore ripristino, mentre quello strutturale spetta al privato proprietario del versante, per il quale scatterà ordinanza di messa in sicurezza.

Nella seconda parte del pomeriggio invece una tromba d'aria improvvisa ha colpito in particolare il centro cittadino interessando prevalentemente alcune palazzine tra via San Faustino, via Mazzini e via Tosco Romagnola all'altezza del distributore Eni.

L'intervento è stato immediato per mettere in sicurezza l'area e togliere il pericolo più imminente presente sui tetti.

Restano interdette zone di sosta e parte del marciapiede del primo tratto di via San Faustino, l'ultimo tratto di via Mazzini e l'area pedonale delle palazzine in via Tosco Romagnola. Chiuso anche il prospicente ingresso al giardino Bella Di Mai.

Inoltre, sempre per il forte vento e la pioggia intensa, un pino del giardino dell'Albereta è caduto in prossimità dei binari ferroviari. I rami della chioma che invadevano l'area dei binari sono stati tagliati per garantire la sicurezza della percorribilità ferroviaria.

Il giardino resterà interdetto per il tempo necessario alle operazioni di rimozione dell'albero e per le verifiche sugli altri presenti.