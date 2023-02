Servizi: piattaforma digitale di Acque irraggiungibile per problemi informatici

Acque SpA comunica che, a seguito di disservizi ai sistemi informativi verificatisi ieri giovedì 2 febbraio, risultano inaccessibili da parte dei clienti la maggior parte dei servizi a loro riservati: il call center commerciale, il servizio di videochiamata, l’area riservata MyAcque e i PuntoAcque (che pur essendo aperti al pubblico, non potranno fornire la normale assistenza). Sempre a causa del disservizio, sono stati rinviati una serie di appuntamenti concordati con i clienti per sopralluoghi, installazione contatori, allacciamenti e altro.

Nonostante il fornitore stia operando per ripristinare entro il più breve tempo possibile le funzionalità dei canali di contatto, la chiusura delle attività commerciali si protrarrà da oggi venerdì 3 febbraio sino alle 8:30 di lunedì 6 febbraio, quando al momento si ritiene saranno stati riattivati tutti i servizi. Acque sottolinea che la problematica non sta impattando sull’attività operativa e sull’erogazione del servizio idrico; anche il numero verde per segnalazione guasti/pronto intervento 800 983 389 è attivo e correttamente funzionante, così come il sito internet www.acque.net.