Disagi per i ponteggi alla casa popolare di Gagno: "Tutto fermo da un mese"

I lavori per le infiltrazioni sono quasi terminati, ma da tempo "non si vedono più operai"

Sembrava ormai fatta, poi lo stop ai lavori. In via Piavola a Buti, Gagno, i disagi non sono finiti per la famiglia di Sheila. La residente della casa popolare aveva già denunciato prima il crollo di un intonaco davanti la porta di casa, poi il perdurare delle infiltrazioni nell'abitazione. E' dal settempre 2020 che le impalcature campeggiano nei landroni delle scale. Da dicembre scorso anche l'esterno del palazzo è circondato dai ponteggi.

I lavori di manutenzione al tetto sono partiti come anche annunciato dall'amministrazione: "Il tetto è stato rifatto, manca un piccolo angolo della mia camera, da finire con le tegole. Dopo la stesa del catrame non mi è più piovuto in casa e quello va bene. Però è un mese che anche gli operai di questo intervento esterno non sono più venuti".

"E' un mese - ripete e si sfoga la padrona di casa - che cerco di capire con Apes cosa succede. Non c'è più nemmeno il cartello sui ponteggi per chiamare la ditta incaricata, non si sa chi si stia ora occupando dei lavori. Sono sei mesi che ho impalcature nel palazzo e tre mesi fuori, non si è più visto nessuno. Non so più a chi rivolgermi, sembra un cantiere fantasma". Al passato fastidio si aggiunge il nuovo: "Abbiamo paura che possibili ladri passino dai ponteggi, poi non c'è luce, non si può stendere, manca l'aria".

"Per favore, si può mandare un'altra ditta per concludere ciò che resta, in modo da portare via finalmente tutte le impalcature?" si chiede Sheila, che conclude: "Spero si possa smuovere qualcosa. Se no mi toccherà andare pure dai Carabinieri".