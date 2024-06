Coltano, passaggio a livello chiuso per un'ora: frazione isolata

Le sbarre inesorabilmente bloccate per un’ora hanno totalmente isolato il paese di Coltano nella mattina di venerdì 28 giugno. "Con il ponte dell’Aurelia chiuso, ogni collegamento con Pisa è stato impossibile" lamentano i residenti che si sono ritrovati loro malgrado incolonnati in attesa della riapertura del tratto di strada. "Risolto il guasto, non è mutato il continuo disagio dei lunghissimi tempi di chiusura".

Interviene il Comitato per la difesa di Coltano: "I passaggi a livello di via Le rene e via del Caligi stanno normalmente chiusi dai 30 minuti in su, nonostante le ripetute segnalazioni inviate alle Ferrovie dello stato sul sito di RFI (e documentate). In caso di richiesta di un intervento di soccorso la centrale operativa a cui veniamo collegati è Pisa e quelle sono le uniche vie di accesso al paese di Coltano, e se trovano chiuso noi possiamo morire. A Coltano si arriva, con fatica, solo da Livorno".

"I disagi e i rischi sono diventati esasperanti da quando, ormai più di un anno fa, il ponte dell’Aurelia è stato chiuso per le conseguenze di un incidente, e non si riesce a sapere quando sarà riparato. Quel passaggio a livello bloccato ha fatto rivivere ai Coltanesi la terribile serata dell’8 maggio 2022, quando, proprio al passaggio de Le Rene, alle 21.52 un treno transitò con le sbarre alzate. Il video girato da un cittadino provocò anche una interrogazione del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci".

"Qualche giorno fa - continuano i coltanesi - il sindaco Conti ci ha assicurato che si sarebbe attivato sia con ANAS, per sollecitare i lavori al ponte, sia con le Ferrovie, per cercare di risolvere una situazione intollerabile e piena di rischi. Ma nulla è cambiato. Come risulta dalla segnalazione fatta a RFI 'i passaggi a livello della linea Pisa-Interporto Vicarello restano chiusi per un tempo che varia dai 30 ai 60 minuti e più'".

Il Comitato conclude: "'Provvederemo ad inviare la sua segnalazione agli organi competenti' è la laconica risposta di RFI. Non è l’unica risposta poco credibile, data a cittadini che si sentono totalmente abbandonati".