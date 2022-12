Rete telefonica e informatica in tilt all'ospedale Cisanello per lavori alla rete elettrica

Alla riattivazione dell'energia elettrica problemi per ore, poi risolti. L'Aoup spiega i motivi dei disagi patiti stamani, 17 dicembre, da utenti e operatori dell'ospedale Cisanello.

"Alle 21 di ieri, venerdì 16 dicembre - informa l'azienda in una nota - sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria alla rete elettrica, in particolare alle cabine, per garantire il corretto funzionamento del sistema di protezione interfaccia del sezionatore generale di fornitura Enel (una sorta di gigantesco interruttore) che fornisce energia elettrica all'ospedale di Cisanello. L'intervento si è concluso alle 5 di stamani. Per consentire le necessarie prove di funzionamento e di taratura dalle 4.30 era stata interrotta, come previsto, la fornitura di energia elettrica e contestualmente erano stati attivati i gruppi di continuità. Alla riaccensione completa del sistema si sono però verificati problemi sia nella rete telefonica, sia in quella informatica.

"La rete telefonica e la maggior parte degli applicativi software sono stati in poche ore ripristinati - conclude l'Aoup - al momento i tecnici stanno lavorando perché entro breve tutto riprenda a funzionare correttamente. L'Azienda si scusa con gli utenti e gli operatori sanitari per i disagi che hanno dovuto sopportare".