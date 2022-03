Al via i lavori all'aeroporto 'Galilei': possibili disagi nel servizio autobus

Possibili disagi nel servizio autobus verso e da l'aeroporto di Pisa a seguito dell'inizio dei lavori per l'ammodernamento del terminal. Il cantiere vero e proprio inizierà la prossima settimana, ma già domani verranno posizionate le transenne per limitare l’accesso all’area interessata dai lavori.

"Allo stato attuale, in mancanza dell’individuazione di un luogo di sosta e fermata che garantisca la piena sicurezza di lavoratori e utenti, non infatti è possibile garantire lo svolgimento del servizio - sottolineano da Autolinee Toscane - è quindi possibile che in concomitanza con l’allargamento della cantierizzazione della zona antistante e adiacente allo scalo pisano vi sia la necessità di fermare i bus al capolinea di Sesta Porta".