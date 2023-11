Coltano, la denuncia: "Cavalcavia chiuso, buche, alberi caduti: qui è un disastro"

Le condizioni del borgo e delle strade limitrofe nella zona di Coltano sono precipitate a livelli molto critici. Lo sottolinea il Comitato permanente per la difesa di Coltano, che in una lunga nota raccoglie tutte le difficoltà evidenziate dai residenti e dalle persone che quotidianamente devono transitare da questa zona per recarsi sul posto di lavoro.

"Il colpo decisivo è stata la chiusura del cavalcavia dei Mortellini - commenta il Comitato - lesionato da un Tir e avvenuta il 27 luglio scorso. Ma da tempo le vie di Coltano erano diventate delle mulattiere: non servono i cartelli del limite della velocità, bisogna andare a passo d’uomo (o di mulo) per non finire fuori strada".

"Le parziali asfaltature del 2019 non hanno retto, e in certi casi la situazione è addirittura peggiorata. Chi da Livorno deve raggiungere la zona industriale di Pisa o anche l’ospedale di Cisanello è costretto ad effettuare una deviazione su via dell’Idrovora, che si allaga in caso di forti piogge e nel secondo tratto è costellata di avvallamenti e cedimenti".

E ancora: "Per gli abitanti, uscire da Coltano è una sorta di 'Camel Trophy': su via dei Pini sono comparsi cartelli di caduta alberi; su via la Sofina dopo un albero caduto (e non ci sono lampioni) si incontrano tre cantieri per la sostituzione della vetusta condotta dell’acqua (inizio lavori la scorsa estate, sconosciuta la fine, al momento transennati e aperti), oltre a numerose buche; su via Palazzi buche particolarmente insidiose rendono poco praticabile la carreggiata già ristretta per le transenne che segnalano lo stato precario delle Stalle del Buontalenti; su via del Viadotto (provinciale), piena di dossi e cedimenti, uno dei ponticelli è da anni a senso unico alternato, mentre via le Rene presenta un profondo cedimento, con un dislivello di 10 cm tra le due carreggiate".

Il Comitato prosegue nella segnalazione delle criticità: "Via le Rene ad Ospedaletto è chiusa nell’ultimo tratto per i lavori sull’acquedotto (che dovevano finire l’8 novembre) e si deve deviare in via del Caligi percorrendo una strada buia con tratti di sterrato e veri e propri fossati. Nessuna delle strade sopracitate presenta una segnaletica orizzontale o illuminazione notturna. Tutto questo si ripercuote, peggiorando ulteriormente la situazione, sui collegamenti degli autobus pubblici e sui loro tempi di percorrenza. La linea 8 accusa costantemente ritardi, con disagi forti per chi deve raggiungere la scuola o il posto di lavoro. E non parliamo dei mezzi di soccorso, che devono affrontare vere gimcane".

La conclusione amara del Comitato e di tutte le persone che hanno segnalato le problematiche è molto amara: "Insomma, ancora una volta ci chiediamo: che fine hanno fatto le promesse elettorali di valorizzazione del borgo di Coltano? Per quanto ancora dobbiamo essere cittadini di serie B?".