Discarica abusiva di materiali edili nel bosco della Tenuta di Tombolo: bonifica e multa da 6mila euro

I Carabinieri hanno scoperto il caso ed hanno fatto ripulire l'area fra i Navicelli e via Livornese ai responsabili

Nell’ambito delle azioni messe in atto per contrastare il degrado del territorio, i carabinieri forestali del Nipaaf (Nucleo investigativo polizia ambientale e forestale) di Pisa hanno individuato una discarica abusiva nel bosco della Tenuta di Tombolo, tra il canale Navicelli e via Livornese. Abbandonata nell'area c'era un'ingente quantità di rifiuti eterogenei, provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia.

I militari hanno posto l’area sotto sequestro e informato la Procura della Repubblica di Pisa, procedendo in un primo momento contro ignoti. Le successive indagini hanno premesso di ricostruire la filiera dei rifiuti, individuando il luogo dove erano stati prodotti e, quindi, i responsabili della discarica. Questi sono stati costretti a ripulire l'intera area sotto la supervisione dei militari e saranno sottoposti ad una sanzione amministrativa di oltre 6mila euro.

Dall’inizio dell’anno sono quattro le aree fatte ripulire in questo modo dagli accertamenti dei Carabinieri forestali, evitando così che i costi delle bonifiche si scaricassero sull’intera collettività. "Una situazione di degrado purtroppo molto comune nel nostro territorio - scrive in una nota il Corpo - soprattutto nelle aree periferiche alla città, boscate e rurali, dove incivili abbandonano rifiuti di ogni genere: urbani, speciali, anche pericolosi, confidando nell’assenza di sguardi indiscreti. Il controllo del territorio, ad opera dei carabinieri forestali, è sempre più attento e capillare per evitare che questi comportamenti incivili deturpino la bellezza dei nostri boschi e delle nostre campagne".