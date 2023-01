Torna a Cascina la discesa dalla Torre dell'Orologio della Befana

Show della Befana a Cascina, venerdì 6 gennaio alle 17. Grazie alla collaborazione con i Vigili del Fuoco, torna la festa nel centro storico con la spettacolare discesa dalla Torre dell’Orologio. "Dopo il tentativo fatto lo scorso anno - spiega il sindaco Michelangelo Betti - annullato poi per l’aumento dei casi di Covid, iniziamo il 2023 tornando alla tradizione. Alcuni Comuni hanno festeggiato in piazza la notte di San Silvestro, noi festeggiamo in strada la Befana: in questo modo il territorio, inteso in senso più ampio di quello strettamente cascinese, è sempre vivo. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le associazioni, Sogefarm e la sezione Soci Coop Cascina per il prezioso contributo alla riuscita della manifestazione".

La giornata si aprirà alle 10 con l’allestimento di Pompieropoli lungo corso Matteotti, un percorso ludico-ricreativo per imparare, divertendosi, le norme della prevenzione e la cultura della sicurezza. Sempre alle 10, allo Spazio Cascina Arte al Centro sarà inaugurata la mostra 'Cosa NON fanno i Vigili del Fuoco'. In attesa della discesa della Befana dalla Torre dell’Orologio, nel pomeriggio i pompieri distribuiranno le calze ai bambini.

"Siamo felicissimi di aver ripreso questa storica collaborazione con i Vigili del Fuoco - aggiunge l’assessore Bice Del Giudice - la Befana si calerà dalla Torre dell’Orologio per atterrare davanti a Palazzo Pretorio come da tradizione. L’iniziativa è stata organizzata grazie alla preziosissima collaborazione del comando provinciale di Pisa dei Vigili del Fuoco e del comandante Nicola Ciannelli che ha accolto subito favorevolmente e con entusiasmo la nostra richiesta, dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della provincia di Pisa, di Sogefarm e dell’Unicoop Firenze sezione Soci Cascina. Infine un ringraziamento va agli uffici, che in tempi record hanno organizzato al meglio l’iniziativa, e alle associazioni di volontariato (Pubblica Assistenza di Cascina, Misericordia di Cascina, Misericordia di Latignano e Croce Rosse di San Frediano) che garantiranno la sicurezza".

"Promuoviamo questa giornata insieme al comando dei vigili del fuoco di Pisa - sottolinea Luigi Armani, presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - veniamo da una lunga storia con Cascina, la riprendiamo volentieri anche per tutti i colleghi che l’hanno seguita negli anni precedenti. Quando è arrivata la richiesta dal Comune, abbiamo detto subito di sì. Stiamo cercando di organizzare al meglio la manifestazione, con la Pompieropoli e un mezzo sul corso da far visitare ai bambini fino alle 16.30, quando poi lasceremo spazio alla discesa della Befana dalla Torre dell’Orologio. Al termine del percorso della Pompieropoli, daremo ai bambini anche un diploma di vigile del fuoco per un giorno e una calza".