Cascina, avanti con la disinfestazione zanzare e derattizzazione

Prosegue a Cascina il servizio di disinfestazione da zanzare nonché quello di derattizzazione per mantenere lo stato dei luoghi in situazioni igienico-sanitarie controllate. Un servizio che il Comune cascinese svolge da anni e che avviene mediante un piano di disinfestazione svolto su tutto il territorio ed articolato in più fasi di lavoro dalla ditta affidataria Salvambiente Servizi sas di Cascina (calendario degli interventi e delle zone consultabile al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/disinfestazione-e-derattizzazione).



Le attività di derattizzazione, disinfestazione e interventi per piccoli animali, vengono svolte periodicamente durante l’anno per assicurare un costante controllo del territorio e per realizzare interventi il più possibile diretti ed efficaci. “L’amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - rinnova anche per il 2023 il progetto di contenimento e limitazione alla proliferazione di ratti e zanzare sul territorio. I trattamenti riducono la proliferazione degli insetti, ma tengono conto anche della tutela dell’ambiente e i cittadini possono favorire il contenimento con comportamenti corretti, come indicato sul sito web istituzionale”.

Sulla base delle disposizioni normative e delle raccomandazioni dell’Associazione Apicoltori delle province toscane, il Comune di Cascina, nell’ottica di un servizio più efficiente e sempre meno impattante sul territorio, non prevede trattamenti adulticidi a calendario, che potranno essere eseguiti esclusivamente in casi eccezionali e per comprovata presenza di infestazione massiccia e/o solo in caso di emergenze sanitarie per presenza di Arbovirosi. A calendario sono previsti unicamente trattamenti contro le larve con l’impiego di insetticidi biologici che non hanno effetti sulle api. La lotta alle zanzare viene effettuata mediante l’immissione di formulati larvicidi negli ambienti contenenti acque stagnanti identificati come focolai potenziali di proliferazione delle zanzare. Le modalità di distribuzione del prodotto sono in funzione del tipo di formulato da impiegarsi in base al sito d’intervento: liquidi, con distribuzione a mezzo di pompe a mano o automontate; in compresse, gettate nelle caditoie stradali; granulari, distribuiti con apposito dosatore manuale.

Nella lotta alle zanzare e ai ratti ha poi un ruolo determinante la collaborazione tra amministrazione e cittadini, pertanto è importante che abitanti, amministratori di condomini e proprietari di attività industriali provvedano a mettere in pratica alcune azioni come descritte all’indirizzo https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/disinfestazione-e-derattizzazione). Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’amministrazione utilizzando Municipium APP o con mail al Servizio Ambiente (ambiente@comune.cascina.pi.it).