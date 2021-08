Porta a Mare: intervento di disinfestazione straordinaria anti-zanzare

Nella notte tra martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre verrà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione delle zanzare nel quartiere di Porta a Mare, nella zona di via Aldo Moro e vie adiacenti. Il trattamento prevede l'utilizzo di sostanze per eliminare sia le zanzare adulte che le larve di insetto in tutte le aree pubbliche della zona. Verranno usate sostanze abbattenti da irrorare nelle caditoie, nelle aree verdi e dove è presente la bassa vegetazione. I prodotti insetticidi adulticidi saranno coadiuvati da sostanze ad azione larvicida e saranno distribuiti nelle caditoie e nei ristagni d'acqua.

La ditta incaricata di effettuare la disinfestazione affiggerà la cartellonistica per avvisare la cittadinanza dell'intervento programmato nella zona interessata, in particolare: via Aldo Moro, Via Aurelia, Via Nino Pisano, Via Livornese, Via Chiassatello, Via Arrosti, Via Conte Fazio, Via Sardo. È consigliato di non sostare a piedi in tali aree fino al mattino del 1 settembre.