L'allerta è scattato intorno alle ore 9 di ieri, 12 giugno, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa per un dissesto statico. Un'operazione di verifica ordinaria, se non fosse che lo scenario è quello di una delle piazze più famose del mondo: Piazza dei Miracoli. Secondo quanto verificato dagli operatori, una trave in legno della tettoia dell'arco centrale di Porta Nuova, lato Piazza Duomo, è lesionato. Una situazione potenzialmente pericolosa, secondo il personale dei Vigili del Fuoco, tanto che a scopo precauzionale gli archi che fungono da accesso all'area da Piazza Manin sono stati transennati. E' stato così interdetto il transito pedonale, che è stato indirizzato su altri accessi. Per l'applicazione della misura ha vigilato la Polizia Municipale, mentre sul posto per i rilievi era presente la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.