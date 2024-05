Bientina, strada dissestata per raggiungere la comunità per pazienti psichiatrici: "Il Comune intervenga"

"La strada che conduce alla nostra struttura sanitaria 'SRP I Numeri Primi', in via Rio di Vaiano a Bientina, è in uno stato di dissesto totale. Questa strada non asfaltata, piena di buche che ormai sono diventate delle vere e proprie voragini, mette quotidianamente in pericolo il percorso che devono fare i nostri dipendenti, le forze dell’ordine e le ambulanze per potersi recare presso la struttura. La Cooperativa, al momento, è stata costretta a mettere a disposizione un mezzo e un operatore a svolgere il servizio di navetta". E' la denuncia che arriva dalla cooperativa Paim cge si rivolge direttamente al Comune di Bientina per chiedere un intervento di manutenzione.

"I Numeri Primi ospita pazienti psichiatrici, alcuni dei quali sottoposti a misure di sicurezza, pertanto, è di vitale importanza che possano essere facilmente raggiunti dalle forze dell’ordine per gli opportuni controlli quotidiani e in caso di bisogno, dalle ambulanze per i necessari ed eventuali interventi - sottolineano dalla Paim - a causa di questa situazione, risulta difficoltoso anche reperire medici, operatori e tecnici per le attività riabilitative che vogliano venire a prestare i loro servizi presso una struttura che è davvero difficile da raggiungere. Lo stesso vale per i nostri fornitori. Addirittura, il fornitore delle derrate alimentari si rifiuta di consegnare il cibo in struttura e i nostri operatori devono andare a prenderlo presso la loro azienda, con tutti i rischi che ne conseguono per la sicurezza della salute degli utenti, specialmente nel periodo estivo. Infine, ma non certo per importanza, con la strada impraticabile, non riusciamo a garantire agli ospiti della comunità, di potersi regolarmente presentare nei luoghi di lavoro o partecipare alle attività socializzanti e riabilitative offerte dal territorio".

"Abbiamo più volte chiesto al sindaco di intervenire, senza alcun esito risolutivo. È ora che gli uffici competenti del Comune prendano seriamente in considerazione la nostra richiesta e agiscano per risolvere questa situazione. La sicurezza dei nostri pazienti, del personale e delle forze dell’ordine che visitano la nostra struttura non può essere compromessa a causa della negligenza degli organi competenti - proseguono - facciamo appello al sindaco, anche a nome dei pazienti e degli operatori, affinché intervenga immediatamente per risolvere in modo definitivo le problematiche della strada, per rendere sicura la degenza dei nostri pazienti e la possibilità di raggiungere in maniera agevole la comunità. Non possiamo permettere che questa situazione continui. È tempo di agire".